Apple объяснила отсутствие поддержки звука без потерь в AirPods Pro

Представители компании Apple объяснили отсутствие функции высококачественного звука в своих новых наушниках. Специалисты корпорации рассказали об этом в интервью YouTube-блогеру Брайану Тонгу.

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Тонг спросил у менеджеров компании Эрика Трески и Рона Хуанга, почему в AirPods Pro нет поддержки функции передачи звука без потерь для всех устройств. Блогер напомнил, что формат lossless будет работать только в случае, если использовать AirPods Pro вместе с гарнитурой Vision Pro.

Представители Apple ответили, что ограничение связано с конструктивными особенностями гаджетов. Поддержка lossless в наушниках и гарнитуре дополненной реальности есть потому, что оба устройства имеют чип H2. В этом случае между ними можно организовать передачу данных на частоте 5 гигагерц. По словам специалистов, при использовании AirPods Pro и других гаджетов звук передается на более низкой частоте 2,4 гигагерца.

Также менеджеры компании отметили, что прошлогодняя версия наушников AirPods Pro 2 будет работать с Vision Pro, но без поддержки lossless. Наушники AirPods Pro 2 с USB-C были представлены 12 сентября.