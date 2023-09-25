Lego откажется от замены «нефтяного» пластика в своих конструкторах

Датский производитель игрушек Lego решил продолжить выпускать элементы конструкторов, изготовленные с использованием нефти, хотя ранее задался целью перестать это делать. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу компании Нильса Кристиансена.

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Ранее Lego проинформировала о завершении испытаний элементов, которые сделаны из переработанных пластиковых бутылок, а не основанного на нефтепродуктах АБС-пластика. Напомним, что он используется при производстве около 80% деталей конструкторов Lego.

Каждый год компания выпускает миллиарды таких деталей.

Кристиансен подчеркивает, что использование вторичного полиэтилентерефталата (ВПЭТФ) требует нового оборудования. Оно повлекло бы рост выбросов углекислого газа в течение срока жизни продукта, добавил он.

Сейчас Lego готовится к снижению углеродного следа АБС-пластика.

«Мы тестировали сотни, сотни материалов. Ну, не получается найти такой», - подчеркнул Кристиансен.