Huawei представила планшет MatePad Pro 13.2

Huawei анонсировала свой новый планшет MatePad Pro 13.2. Впервые в своей истории в секторе планшетов китайская компания решила поднять планку и создать продукт с ещё большими размерами.

© MobiDevices

Особенности

Видео дня

Huawei MatePad Pro 13.2 оснащён 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью до 1000 нит и контрастностью 1000 000:1.

MobiDevices

Экран занимает 94% от всей лицевой поверхности и поддерживает технологию HDR, цветовой охват DCI-P3 и сертификацию Rheinland Global Eye Protection 3.0 для защиты глаз. Толщина корпуса составляет всего 5,5 мм, а толщина рамки вокруг дисплея – 3,4 мм. Из-за этого селфи-камера на 16 Мп f/2.2 и датчик dToF, который отвечает за разблокировку по лицу, встроена в специальный вырез.

На задней панели имеется двойная основная камера:

главный датчик на 13 Мп (f/1,8, автофокус, запись видео 4К@30fps);

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (f/1,8-2,2, углом обзора 112°).

MobiDevices

За производительность устройства отвечает 7-нм процессор Kirin 9000s в тандеме с GPU Maleoon 910. Также имеется система охлаждения с испарительной камерой.

Ёмкость аккумулятора достигает 10 100 мАч. Поддерживается зарядка SuperCharge мощностью 88 Вт, благодаря которой от 0 до 100% планшет зарядится за 65 минут. В дополнение к Bluetooth-клавиатуре с большим тачпадом имеется Huawei M-Pencil третьего поколения с более чем 10 000 уровней нажатия и задержкой 0 мс.

MobiDevices

Также стоит отметить поддержку двухдиапазонного подключения Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C 3.1 Gen 1, NearLink, 6 стерео-динамиков Huawei Sound и 4 микрофонов. В качестве ОС используется HarmonyOS 4. Размеры 289,1×196,1×5,5 мм, вес – 580 грамм.

Доступность, цвета, цена

Продажи Huawei MatePad Pro 13.2 стартуют с 28 сентября. Планшет доступен в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном. Цена: