Сбербанк разработал бота для прослушки звонков в Telegram и WhatsApp

В Сбербанке рассказали о запуске бота, который будет слушать разговоры в мессенджерах для защиты от мошенников

© Ferra.ru

Сбербанк разработал нового голосового бота, который использует искусственный интеллект и способен анализировать все звонки, совершаемые с вашего смартфона. Этот новый бот получил патент и назван «Способ и система анализа голосовых вызовов на предмет выявления и предотвращения социальной инженерии с помощью активации голосового бота». Это означает, что бот будет помогать выявлять мошенническую активность в голосовых вызовах.

Он будет анализировать аудиовызовы, включая те, которые идут через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, а также видеовызовы. Он будет использовать искусственный интеллект для анализа разговора и определения, есть ли признаки мошенничества. Если бот обнаружит подозрительную активность, он предоставит вам уведомление о потенциальной угрозе.