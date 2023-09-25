«Одноклассники» запустили самое масштабное обновление за последние годы

«Одноклассники» обновили сайт и приложение соцсети. В пресс-службе компании назвали обновление ленты соцсети самым масштабным за последние годы.

Теперь сервисы «Моменты» (там публикуют истории) и «Увлечения» (подборки по интересам) будут отображаться в одном блоке. Чтобы переключаться между ними, нужно использовать кнопки сверху.

Также в «Одноклассниках» появилась кнопка «Рекомендации», после нажатия на которую пользователь увидит публикации, подобранные по интересам на основании поставленных им лайков.

В обновленной версии соцсети кнопка «Опубликовать» будет всегда находиться вверху экрана компьютера.

Кроме того, рядом с открытой публикацией теперь будет появляться новый блок с фотографиями, видео и статьями по интересам пользователя.

Также изменились алгоритмы соцсети. В «Одноклассниках» заявили, что теперь пользователи будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент.

«Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от вашего взаимодействия с публикациями», - подчеркнули разработчики.