«Одноклассники» запустили самое масштабное обновление за последние годы
«Одноклассники» обновили сайт и приложение соцсети. В пресс-службе компании назвали обновление ленты соцсети самым масштабным за последние годы.
Теперь сервисы «Моменты» (там публикуют истории) и «Увлечения» (подборки по интересам) будут отображаться в одном блоке. Чтобы переключаться между ними, нужно использовать кнопки сверху.
Также в «Одноклассниках» появилась кнопка «Рекомендации», после нажатия на которую пользователь увидит публикации, подобранные по интересам на основании поставленных им лайков.
В обновленной версии соцсети кнопка «Опубликовать» будет всегда находиться вверху экрана компьютера.
Кроме того, рядом с открытой публикацией теперь будет появляться новый блок с фотографиями, видео и статьями по интересам пользователя.
Также изменились алгоритмы соцсети. В «Одноклассниках» заявили, что теперь пользователи будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент.
«Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от вашего взаимодействия с публикациями», - подчеркнули разработчики.
В 2022 году в «Одноклассниках» появилась возможность восстанавливать доступ к аккаунту с помощью задания с жестом по фото. Для восстановления страницы требуется отправить фотографию, на которой запечатлен определенный жест. Также появилась программа монетизации, позволяющая авторам контента зарабатывать на показах своих публикаций в ленте пользователей.