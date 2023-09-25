Tesla научила робота Optimus самостоятельно сортировать предметы
Разработанный Tesla робот Optimus научился сортировать предметы по цветам, несмотря на попытки помешать ему. Об этом со ссылкой на видеоролик компании пишет ТАСС.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал публике свое новое творение - предназначенного для выполнения монотонных и опасных проектов робота Optimus. Бизнесмен пообещал, что наладит поставки роботов по дешевой цене. Стоимость изделий якобы не будет превышать $20 тыс.
По данным Tesla, робот уже самостоятельно может «калибровать» положение рук и ног при помощи видеосенсора, а также с помощью нейросети был обучен сортировать предметы по цветам.
В видеоролике, размещенном компанией в соцсети X (ранее Twitter), демонстрируется, как человекоподобный робот раскладывает предметы по цветам.
При этом он справился с задачей, даже когда сотрудник компании попытался помешать ее выполнить. Робот также может самостоятельно менять положение объектов, например, упавших на бок.
«Его нейронная сеть работает автоматически, используя лишь зрение», - отметили в Tesla.
Напомним, что Илон Маск заявил ранее в социальных сетях, что компания также планирует создать «кошкодевочку», которая станет одной версией человекоподобного робота Optimus.