Выявлена способность бактерий использовать антибиотики для роста

Ученые Эксетерского университета выявили у определенных бактерий способность использовать антибиотики для роста. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, краткий обзор на которые приводит Phys.org.

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В ходе работы авторы изучили колонии E.coli (кишечной палочки). Они заметили, что обработка микроорганизмов антибиотиками, которые нацелены на рибосомы, замедляла рост бактерий, а также увеличивала их продолжительность жизни.

Ранее считалось, что антибиотики уничтожают бактерии или останавливают их рост. Однако в последнее время у некоторых бактерий наблюдается рост устойчивости к антибактериальным препаратам, поэтому многие из этих лекарств перестают действовать. Тем не менее в данном исследовании был зафиксирован иной механизм.