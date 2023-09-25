Эксперт рассказал, как отличить оригинальные Apple Watch от подделок

«Первое, на что стоит обращать внимание при покупке «яблочных» часов на вторичном рынке, — это цена. Если она меньше 10 тыс. рублей, то это должно насторожить, особенно если речь идёт о новых часах, вроде седьмого, восьмого и девятого поколений. Кроме того, при покупке Apple Watch с рук всегда просите продемонстрировать работу гаджета в активированном состоянии. Должны работать функции вроде Siri».