Telegram снизил количество бустов для запуска сторис на каналах

Telegram снизил порог бустов, необходимый каналам для публикации сторис. Теперь им потребуется набрать в четыре раза меньше бустов — 0,1% от общего числа аудитории вместо 0,4%.

© Sostav.ru

Набор голосов ведётся при помощи специальных ссылок вида: t.me/«имя_канала»?boost. Найти свою ссылку на голосование и посмотреть, сколько голосов осталось до следующего уровня, можно на странице канала в разделе: «Ещё -> Статистика -> Голоса».

Если канал набрал достаточное количество голосов, администраторы могут опубликовать истории от его имени, нажав на значок «+» в профиле канала.

Возможность публиковать сторис от имени канала появилась в Telegram 22 сентября. Для этого администратор канала должен постоянно привлекать определённое количество бустов от пользователей Telegram с премиум-подпиской.