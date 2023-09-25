Ученые впервые создали безопасную химиотерапию против супербактерий

«Существует множество фармацевтических ингредиентов, которые очень эффективны, но имеют серьезные побочные эффекты. Я хочу упаковать молекулы с помощью нашего метода так, чтобы они доставлялись именно в то место в организме, где находятся бактерии или раковые клетки. Мы можем снизить дозу и при этом получить хороший эффект именно там, где это необходимо», — отметил автор исследования Франк Эрнандес.