Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

Испанские историки, палеонтологи и биологи, которые связаны с учреждениями по всей Испании, обнаружили, что ящик с артефактами, который был подарен Археологическому музею Каталонии в 1986 году, содержит коллекцию костей неандертальцев. Подробно о находке рассказывается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science.

© Frontiers in Earth Science (2023) / phys.org

В конце 1970-х годов палеонтолог-любитель Мигель Азнар обнаружил огромное количество артефактов и костей за пределами пещеры Кова Симанья недалеко от Барселоны. Он очистил материалы, затем сложил их в ящик, который оставался у него дома до 1986 года, после чего был подарен музею. Однако ученые исследовали его только в 2020 году.

Помимо фрагментов керамики и других артефактов в ящике также находились кости животных и 53 кости неандертальцев. Анализ костей показал, что все они принадлежали всего трем людям; взрослому, вероятно, женщине, ребенку, вероятно, в возрасте 11 или 12 лет, и еще одному маленькому ребенку, которому, по оценкам команды, было от 7 до 8 лет.