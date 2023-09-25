Биологи научились редактировать гены некодирующих РНК

Ученые нашли способ редактирования генов некодирующих РНК с помощью системы CRISPR/Cas9. Некодирующие РНК регулируют работу генов, участвуют в передаче сигналов внутри и между соседними клетками, а также вовлечены в развитие наследственных, инфекционных (ВИЧ, гепатиты В, С), иммунологических и опухолевых заболеваний. Полученные данные помогут разобраться в механизмах этих болезней, а также предложить новые подходы к их лечению. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Non-coding RNA.

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Рибонуклеиновая кислота (РНК) — это один из трех ключевых типов молекул, наравне с ДНК и белками, которые играют важную роль в кодировании и прочтении информации в клетках живых организмов. РНК необходимы в процессах передачи генетической информации, ее чтения и регулирования. Так, например, кодирующие РНК служат матрицей для синтеза белков, но есть и некодирующие, например микроРНК, которые напрямую не «считываются», а регулируют работу генов, поддерживают стабильность ДНК, помогают создавать белки, участвуют в передаче сигналов внутри и между соседними клетками, а также вовлечены в развитие широкого спектра заболеваний, включая гепатиты В и С, ВИЧ и рак. Многие функции и механизмы действия некодирующих РНК остаются неизвестными, при этом они могут служить перспективной мишенью для разработки препаратов для лечения и профилактики многих болезней. Именно этим обусловлен особый интерес ученых к данным молекулам.

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Исследователи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова нашли способ редактирования генов некодирующих РНК с помощью системы CRISPR/Cas9. Технология CRISPR/Cas9 — очень гибкий инструмент, который может быть использован не только для исправления ошибок в геноме клеток, но и для контроля активности любых генов по выбору. Эта система может применяться как в научных исследованиях, так и в разработке подходов к лечению и профилактике большого количества заболеваний: наследственных, инфекционных (ВИЧ, гепатиты, малярия), опухолевых и иммунных. У этой технологии существует множество модификаций, в том числе SpCas9, SpCas9D10A и другие.

Технология CRISPR/Cas9 — достаточно «молодая», поэтому сложно определить, какую из ее модификаций лучше использовать для редактирования генов некодирующих РНК в клетках человека. Авторы публикации изучили возможность решения этой задачи с помощью разновидностей SpCas9 и SpCas9D10A.

Ученые протестировали эти модификации метода CRISPR/Cas9 на стволовых клетках жировой ткани человека. Стволовые клетки могут превращаться в различные типы клеток — костные, хрящевые, мышечные, клетки жировой ткани или кровеносных сосудов. SpCas9 с эффективностью 50% и более вносила разрывы в ДНК, но не позволила удалить гены интересующих некодирующих РНК. В то же время SpCas9D10A успешно справилась с этой задачей, разрушив гены микроРНК. Это позволило подтвердить их функцию в подавлении разрастания соединительной ткани.

В результате проведенного редактирования в гене некодирующей РНК изменяется последовательность нуклеотидов, что нарушает ее созревание и образование. Это приводит к снижению количества такой микроРНК в клетках и внеклеточных везикулах — маленьких пузырьках, которые образуются внутри клеток и затем высвобождаются во внеклеточное пространство. Также редактирование позволяет изменить физиологию клеток в целом, а также свойства молекул, которые они выделяют. Например, ухудшить их способность подавлять разрастание соединительной ткани, которая приводит к появлению рубцовых изменений.