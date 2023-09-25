Робот Tesla Bot научился сортировать объекты по цвету и форме

Компания Маска показала, как робот-гуманоид сортирует объекты по цвету и форме
Компания Илона Маска рассказала о новых умениях своего робота-гуманоида. Он способен сортировать объекты по цвету и менять положение конечностей, ориентируясь по своим видеосенсорам.
«Нейронная сеть робота обучена от и до: поступает видео (сигнал на сенсор), выходит сигнал управления конечностями», – говорится в сообщении стартапа в социальных сетях.
В видеоролике о проекте говорится, что робот калибрует положение конечностей исходя из показаний видеосенсора. Благодаря обработке видеосигнала он самостоятельно сортирует объекты по форме и цвету. Помимо этого, он может исправлять ошибки – к примеру, поменять положение объектов, если они оказались на боку. На кадрах можно увидеть, что даже сотрудник, меняющий положение предметов, не способен сбить с толку робота-гуманоида. В конце он демонстрирует несколько поз из йоги.
Первый рабочий образец робота-гуманоида компания Маска представила осенью минувшего года. Предполагается, что в будущем такие устройства заменят людей на производстве. Они будут выполнять опасные для человека, скучные и цикличные задачи.