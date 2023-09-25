Робот Tesla Bot научился сортировать объекты по цвету и форме

В видеоролике о проекте говорится, что робот калибрует положение конечностей исходя из показаний видеосенсора. Благодаря обработке видеосигнала он самостоятельно сортирует объекты по форме и цвету. Помимо этого, он может исправлять ошибки – к примеру, поменять положение объектов, если они оказались на боку. На кадрах можно увидеть, что даже сотрудник, меняющий положение предметов, не способен сбить с толку робота-гуманоида. В конце он демонстрирует несколько поз из йоги.