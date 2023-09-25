Определены характеристики излучения от космических суперкомпьютеров

Ученые Центра экзопланет и обитаемых миров предположили, что внеземные цивилизации могут использовать сферы Дайсона — гипотетические космические сооружения, использующие энергию звезды — в качестве вычислительных машин. Такие объекты, которые гораздо меньше классических сфер Дайсон, испускают характерное тепловое излучение, которое может быть выявлено с помощью астрофизических инструментов. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

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Предполагается, что сферы Дайсона можно обнаружить по излучению в средних инфракрасных длинах волн, однако до сих пор такие поиски не увенчались успехом. В новой работе ученые предложили изменить критерии поиска, основываясь не только на возможном тепловом излучении, но и на том, для чего такие структуры могут использоваться. Улавливание энергии звезды для ее дальнейшего использования является лишь одним из возможных применений сферы Дайсона. Она может быть также гигантским двигателем, способным перемещать звезды (двигатель Шкадова), или быть массивным суперкомпьютером (мозг-матрешка).

Мозг-матрешка имеет вложенную структуру, где внутренний слой поглощает прямой солнечный свет, а внешние слои используют отходящее тепло внутреннего слоя для оптимизации эффективности вычислений. Кроме того, инопланетная цивилизация могла бы построить такое сооружение постепенно, секция за секцией. На основе этих предположений ученые применили термодинамику излучения к сферам Дайсона как к вычислительным машинам, чтобы определить гипотетические наблюдаемые свойства.