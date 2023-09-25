Нейросеть будет «следить» за мусорными полигонами в России

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о планах компании разработать нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах. По его словам, это будет сделано к середине следующего года, передает РИА Новости.

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Буцаев отметил, что РЭО уже начал реализовывать проект. Собеседник агентства подчеркнул, что нейросеть будет анализировать фактические инструментальные данные с облетов.

Он также сообщил, что на основе искусственного интеллекта оператор будет делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов.

Кроме того, гендиректор заявил, что нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения.