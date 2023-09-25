Один из крупнейших цветков в мире находится под угрозой вымирания

Международная группа ученых из Индонезии и Филиппин установила, что более половины (60%) разновидностей цветка раффлезии могут исчезнуть из-за сокращения естественной среды обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Plants, People, Planet (PPP).

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Раффлезия — паразитическое растение, обитающее в Юго-Восточной Азии. Оно известно огромными цветами, считающимися одними из крупнейших в мире. Диаметр одного цветка может превышать один метр, а его вес доходит до 10 кг. Раффлезия распространяет сильный запах тухлого мяса, привлекающий насекомых.

По словам биологов, из-за угрозы экологии некоторые виды раффлезии могут вымереть до того, как их откроют ученые. Растения оказались очень чувствительны к потере природных территорий из-за человеческой деятельности.

«Нам срочно нужен совместный межрегиональный подход, чтобы спасти некоторые из самых удивительных цветов в мире, большинство из которых сейчас находятся на грани исчезновения», — отметил один из авторов научной работы Крис Торогуд.