Представлен складной смартфон Tecno Phantom V Flip дешевле ₽60 тыс.

Китайский бренд Tecno представил новый смартфон Phantom V Flip, который стал для компании первым устройством с горизонтальной линией сгиба. Информация об этом появилась на официальном сайте производителя.

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Phantom V Flip получил круглый внешний AMOLED-экран с диагональю 1,32 дюйма. Внутренний — выполнен по той же технологии, но имеет привычную прямоугольную форму, диагональ 6,9 дюйма, разрешение 2640 на 1080 пикселей и частоту обновления до 120 Гц.

За производительность новинки отвечает мощный процессор MediaTek Dimensity 8050 c тактовой частотой до 3 ГГц. Ему помогают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор устройства имеет емкость 4000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт. С ее помощью Phantom V Flip за 15 минут заряжается на 50% и на 100% за 45 минут.

Влагозащита корпуса не заявлена. При этом сообщается, что шарнир смартфона выдерживает более 200 тыс. складываний. Информации о камерах нет.