В Роспотребнадзоре назвали все сотовые телефоны опасными

Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя недавнее заявление правительства Франции о намерении запретить в стране продажу iPhone 12 из-за высокого уровня электромагнитного излучения смартфона.

Лаборатория Национального агентства частот Франции (ANFR) 12 сентября 2023 года выявила, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом (SAR) от iPhone 12 равен 5,74 Вт/кг при допустимом максимуме 4 Вт/кг. Вскоре после публикации результата исследования ANFR замминистра цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро выступил в СМИ с заявлением о намерении запретить в стране продажу iPhone 12, если Apple не приведет работу смартфона в норму. В Роспотребнадзоре на вопрос о потенциальном вреде для здоровья от смартфона Apple заявили, что все смартфоны из-за электромагнитного излучения представляют угрозу для здоровья.

«Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей. Важно соблюдать правила безопасности при разговоре по мобильному телефону: звонок не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что мобильные телефоны не следуют класть рядом с собой во время сна и держать их постоянно при себе. Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане, в карманах брюк.

Дополнительно в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России действует отличная от SAR система измерения электромагнитного излучения — плотность потока энергии (ППЭ), которая измеряется в ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2) тела. Нормой ППЭ у головы человека установленной Роспотребнадзором в диапазоне частот от 300-2600 МГц (охватывает все актуальные стандарты связи от 2G до 4G. — Прим. ред.) является 100 (мкВт/см2).