Взрывы сверхновых могут оказаться сигналами инопланетян

Учёные предполагают, что взрывы сверхновых могут быть использованы инопланетными цивилизациями для передачи сигналов.

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Сверхновые — это яркие астрономические события, которые привлекают внимание специалистов, и их свет видим даже на огромных расстояниях. Это делает их идеальными для передачи сигналов.

Так, например, в мае 2023 года была обнаружена сверхновая SN 2023ixf в галактике M101, находящейся на расстоянии 21 млн световых лет от Земли.

Учёные предполагают, что инопланетные цивилизации могли бы использовать свет от взрывов сверхновых для передачи сообщений, так как это явление легко заметно.