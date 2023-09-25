База Geekbench раскрыла процессор смартфона Samsung Galaxy A55

Ранее в этому году вышел смартфон Samsung Galaxy A54. Он вызвал смешанные отзывы из-за своего процессора Exynos 1380.

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Теперь же компания готовит к выпуску свой следующий телефон среднего класса — Galaxy A55. Свежие утечки информации указывают на то, что девайс получит обновлённый чипсет Exynos.

Согласно отчёту GalaxyClub, Samsung тестирует Galaxy A55 с процессором, обозначенным как S5E8845. Этот чипсет, имеющий кодовое имя «Rose», вероятно, является Exynos 1480.

Это подтверждается тем, что Exynos 1280 имеет маркировку S5E8825, а 1380 — S5E8835. Учитывая, что два предыдущих процессора были установлены в Galaxy A53 и A54, логично предположить, что Exynos 1480 будет установлен в Galaxy A55.

Отчёт также утверждает, что Exynos 1480 будет поддерживаться графическим блоком AMD. Это согласуется с предыдущими утечками, которые говорили о том, что будущие процессоры Exynos среднего класса будут оснащены графическим процессором на базе AMD mRDNA.

Что касается камеры, то Galaxy A55, вероятно, не получит обновления по этой части, так как смартфон будет оснащён тем же 50-мегапиксельным основным датчиком, что и Galaxy A54.