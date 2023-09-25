Часы Pixel Watch 2 смогут использовать Google Ассистента без интернета

В Сети распространяется информация о том, что новые смарт-часы Pixel Watch 2 от Google будут обладать функцией использования Google Ассистента без доступа к Интернету.

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Это реакция бренда на аналогичный функционал Apple Watch Series 9, где Siri может работать офлайн.

На текущий момент устройства Google, такие как Pixel Watch или смартфоны Pixel, ограничены в функционале ассистента в автономном режиме. Однако Pixel Watch 2 принесёт изменения: устройство сможет обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя запросы на сервер.

Такой подход ускорит выполнение базовых действий, например, установку таймера или включение фонарика.