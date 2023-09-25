Капсула зонда NASA вернулась на землю с образцом грунта астероида

Капсула зонда OSIRIS-REx вернулась на Землю с образцами материи с астероида Бенну спустя семь лет после запуска миссии. Об этом сообщает NASA на официальном сайте.

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За свое путешествие зонд преодолел расстояние примерно в 6,1 млрд км. Приземление состоялось в американском штате Юта. В NASA отметили, что это была первая в своем роде доставка образцов с астероида для США.

Весной 2021 года OSIRIS-REx покинул орбиту Бенну и начал путешествие назад к Земле. Приземлиться ему удалось только 23 сентября.

Зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В недавнем времени он считался одой из главных угроз из космоса для Земли. В 2018 году он максимально приблизился к нашей планете, после чего отдалился на безопасное расстояние.