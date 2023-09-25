Капсула зонда NASA вернулась на землю с образцом грунта астероида
Капсула зонда OSIRIS-REx вернулась на Землю с образцами материи с астероида Бенну спустя семь лет после запуска миссии. Об этом сообщает NASA на официальном сайте.
За свое путешествие зонд преодолел расстояние примерно в 6,1 млрд км. Приземление состоялось в американском штате Юта. В NASA отметили, что это была первая в своем роде доставка образцов с астероида для США.
Весной 2021 года OSIRIS-REx покинул орбиту Бенну и начал путешествие назад к Земле. Приземлиться ему удалось только 23 сентября.
Зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В недавнем времени он считался одой из главных угроз из космоса для Земли. В 2018 году он максимально приблизился к нашей планете, после чего отдалился на безопасное расстояние.
В октябре 2020 года зонд совершил безопасную посадку на астероид. Аппарат собрал образцы грунта и детально изучил структуру и свойства небесного тела при помощи бортовых спектроскопов, камер и других инструментов.