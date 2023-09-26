Графический чип Snapdragon 8 Gen 3 обошел предшественника в бенчмарке

Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет использоваться в линейке Samsung Galaxy S24, которая выйдет в следующем году. Согласно появившимся результатам тестирования в бенчмарке Geekbench 6 (API Vulkan), новая версия GPU окажется гораздо более производительной в сравнении с актуальной флагманской моделью Adreno 740 и может легко сделать Galaxy S24 (Ultra) настоящим игровым монстром.

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Предполагаемый результат теста Vulkan для ещё не анонсированного процессора Qualcomm опубликовал инсайдер Ice Universe. Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750 набрал 15 434 балла. Это на 55% больше, чем результат у предшественника Snapdragon 8 Gen 2 с GPU Adreno 740 – 9941 баллов.

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Для сравнения Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro нет прямого способа объединить обе платформы в одном тесте. Однако, если использовать 3D Mark Wild Life для тестирования GPU, нынешний Snapdragon 8 Gen 2 уже будет конкурировать с A17 Pro. Таким образом, Snapdragon 8 Gen 3 может значительно превзойти новый чип Apple по графической производительности.