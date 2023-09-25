Пользователи маркетплейсов выступили за использование ИИ на площадках

Пользователи маркетплейсов хотели бы общаться в чатах, знакомиться и переписываться там с другими пользователями. Кроме того, им не хватает дополнительных опций и технологий. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков Wildberries Market Papa.

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Так, 24% пользователей мечтают о внедрении чатов для знакомств и общения. Почти столько же — ждут подборок товаров, составленных экспертами, например, стилистами или дизайнерами интерьера. Каждый пятый хочет заказывать на маркетплейсах алкоголь и сигареты, а около 14% хотели бы получать готовые подборки идей для покупок.

Респонденты заявляли о том, что внедрение новых технологий помогло бы им сделать онлайн-покупки удобнее. Например, они хотели бы видеть на маркетплейсах робота-стилиста по подбору гардероба (32%), подбор подарков (25%), возможность автозаказа (18%), сокращение времени скроллинга (12%). При этом россияне считают, что дополнительные возможности способен обеспечить искусственный интеллект, внедрение которого сделает шопинг удобнее и безопаснее.

Большинство покупателей готовы доверить искусственному интеллекту выбор и оплату покупок. Например, 18% заявили, что готовы делегировать покупку одежды, обуви, мелких вещей. Однако некоторые респонденты с осторожностью отнеслись к внедрению технологий. Они опасаются, что траты при покупках могут повыситься.