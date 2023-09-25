Углекислый газ на Европе связали с подледным океаном

Углекислый газ, обнаруженный на спутнике Юпитера Европе, связан с выбросами из океана под ледяной корой. Это показали астрономы США, которые использовали для наблюдений космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Ученые проанализировали данные спектрометра ближнего инфракрасного диапазона телескопа Уэбба для составления карты распределения углекислого газа на поверхности Европы. Наибольшее количество CO2 наблюдалось в геологически молодой области Тара Реджио шириной 1800 километров, характеризующейся большим количеством хребтов и трещин. Одна из гипотез состоит в том, что это обусловлено подъемом теплой воды из океана, которая растапливает поверхностный лед. Тот, в свою очередь, повторно замерзает, образуя новые неровные скалы.

Несмотря на то, что наблюдения указывают на то, что углекислый газ поступает из подледного океана, ученые не смогли полностью исключить сценарий, при котором углерод вышел из недр планеты в виде карбонатных минералов, подвергшихся воздействию радиации.