Воздействие бытовой химии привело к задержке развития у подростков

Норвежские специалисты пришли к выводу, что воздействие бытовой химии может привести к задержкам развития у подростков в период полового созревания. Результаты исследования представлены на собрании Европейского общества детской эндокринологии в Гааге, краткий обзор приводит Medical Xpress.

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Авторы сосредоточили свое внимание на перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS), которые широко распространены в товарах повседневного спроса. Например, PFAS содержится в водостойких тканях, упаковке пищевых продуктов, а также в косметике и игрушках. Предыдущие работы неоднократно доказывали вред этих химических соединений для здоровья взрослых и детей.

Теперь ученые смогли определить еще одно негативное последствие влияния PFAS. Для этого было проанализировано влияние 19 различных видов веществ на 420 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 16 лет. Оказалось, что во время полового созревания дети, подвергшиеся более высокому уровню воздействия PFAS, имели менее развитые яички (у мальчиков) и молочные железы (у девочек).