В Тюмени нашли способ подавить эффект кофейных колец

Научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов рассказал РИА Новости, что в университете нашли способ подавить эффект кофейных колец (ЭКК).
Суть эффекта состоит в том, что в процессе высыхания капли жидкого раствора появляется осадок в виде кольца, связанный с перемещением взвешенного вещества в растворе к краям капли по мере испарения самой жидкости.
Сообщается, что устранение ЭКК может увеличить точность и общую продуктивность метода испарительной литографии, применяющегося для создания биосенсоров, электропроводящих покрытий и фотонных кристаллов.
«Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники либо при получении функциональных покрытий в нанотехнологиях », — рассказал Колегов.