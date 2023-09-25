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В Тюмени нашли способ подавить эффект кофейных колец

Научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов рассказал РИА Новости, что в университете нашли способ подавить эффект кофейных колец (ЭКК).

В Тюмени нашли способ подавить эффект кофейных колец
© Unsplash

Суть эффекта состоит в том, что в процессе высыхания капли жидкого раствора появляется осадок в виде кольца, связанный с перемещением взвешенного вещества в растворе к краям капли по мере испарения самой жидкости.

Сообщается, что устранение ЭКК может увеличить точность и общую продуктивность метода испарительной литографии, применяющегося для создания биосенсоров, электропроводящих покрытий и фотонных кристаллов.

«Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники либо при получении функциональных покрытий в нанотехнологиях », — рассказал Колегов.

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