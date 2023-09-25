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Археологи обнаружили ранее неизвестный индоевропейский язык на территории Турции

Ученые из Вюрцбургского университета обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках столицы древнего царства хеттов на территории современной Турции. Об этом сообщает Arkeonews.

В Турции нашли надписи на неизвестном языке
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Управление культуры и туризма провинции Чорум объявило в письменном заявлении, что новый индоевропейский язык был обнаружен во время раскопок в районе Богазкале в Чоруме, где находится Хаттуса, столица хеттов. Этот народ жил в Анатолии около 3500 лет назад. У них была письменность: сохранились глиняные таблички с государственными договорами и указами, молитвами, мифами и заклинаниями для ритуалов. Всего около 30 тысяч рукописей были написаны преимущественно на хеттском языке, древнейшем из индоевропейской языковой семьи (к которой относится и русский язык).

При раскопках ученые обнаружили, что часть ритуального текста, написанного на хеттском языке, содержала слова из ранее неизвестного языка. Лингвисты считают, что это язык страны Калашма, расположенной в северо-западной части центрального хеттского региона (современные города Болу или Гереде).

Открытие еще одного языка было ожидаемо. По словам авторов находки, у хеттов был выраженный интерес к записи ритуалов на иностранных языках, например, палайском и лувийском. Ученые считают, что новый язык тесно связан с лувийскими позднего бронзового века, но насколько — покажут дальнейшие исследования.

Хеттское царство было одной из величайших военных держав своего времени, воевавшей с великими фараонами Египта, в том числе Рамсесом Великим. Примерно в 1180 году до нашей эры могущественная империя внезапно распалась на независимые неохеттские города-государства, которые постепенно исчезли.

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