Чешские археологи смогли сварить древнее кельтское пиво

Чешские археологи узнали ингредиенты древнего кельтского пива и сварили его
Ученые из Университета Палацкого в Оломоуце и Карлова университета в Праге впервые воссоздали «кельтское пиво» с помощью лабораторного анализа пыльцы из раннего кельтского захоронения в Моравии. Об этом сообщает Arkeonews.
Ученые провели раскопки в районе пещеры Бычьей скалы в Моравском карсте в 2020 и 2021 годах. Здесь они нашли остатки древней пыльцы, анализ которой выявил следы проса и различных трав, которые кельты обычно использовали для приготовления пива. Название «кельты» — это современное название, которое используется для описания многих племен людей, живших в железном веке в Европе. На самом деле они были слабо связаны языком и культурой.
«Обычно в доисторическом пиве есть ингредиенты, используемые для придания вкуса, и ингредиенты, используемые для сохранения содержимого. В этом были лабазник Filipendula ulmaria, шалфей Salvia officinalis и полынь Artemisia vulgaris, которые, конечно же, придают пиву кисло-горький вкус. Совершенно неожиданным было найти клевер, который обычно не используется в пиве. Но потом мы поняли, следы его содержались в меду, которым, вероятно, подслащивали напиток», — рассказали ученые.
До раннего Средневековья хмель не использовали при пивоварении, горечь напитку придавали травы. Поэтому сваренный учеными эль отличается от современного. Напиток под названием TauriALE в будущем будет производиться на пивоварне «Eureka» Университета Палацкого в Оломоуце.