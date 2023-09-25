Чешские археологи смогли сварить древнее кельтское пиво

«Обычно в доисторическом пиве есть ингредиенты, используемые для придания вкуса, и ингредиенты, используемые для сохранения содержимого. В этом были лабазник Filipendula ulmaria, шалфей Salvia officinalis и полынь Artemisia vulgaris, которые, конечно же, придают пиву кисло-горький вкус. Совершенно неожиданным было найти клевер, который обычно не используется в пиве. Но потом мы поняли, следы его содержались в меду, которым, вероятно, подслащивали напиток», — рассказали ученые.