Титановый iPhone 15 Pro Max легко ломается руками

Автор YouTube-канала JerryRigEverything, Зак Нельсон, протестировал на прочность новый iPhone 15 Pro Max. Традиционно гаджет тестировался на устойчивость к царапинам, огнеупорность дисплея и сгибаемость корпуса.

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Устойчивость к царапинам

Первое испытание на устойчивость к царапинам iPhone 15 Pro Max перенёс с достоинством. На стекле Ceramic Shield, которым покрыт экран iPhone, появляются незначительные царапины при использовании инструмента с индексом твёрдости 6 по шкале Мооса, а более глубокие бороздки – на уровне 7. Тем не менее на рамке, обрамляющей смартфон, остаются заметные царапины после канцелярского ножа.

Огнестойкость

На испытание на огнестойкость экран iPhone 15 Pro Max вообще никак не отреагировал – на дисплее не осталось ничего.

Сгибаемость корпуса

Последнее испытание на сгибаемость корпуса новый смартфон Apple провалил. Даже небольшое давление менее чем через секунду привело к трещине стекла на задней панели. Это шокировало блогера, так как такого ранее не случалось «яблочными» девайсами. Стоит отметить, что ремонт задней панели в Apple Store обойдётся в $200.

iPhone 15 разваливаются и облазят

В социальной сети X (Twitter) появились фото бракованных iPhone 15. Пользователи демонстрируют некачественную прокраску титановой рамки iPhone 15 Pro, плохое качество корпусов и дисплеев. На опубликованных изображениях заметны щели между экраном, рамкой и задним стеклом. Подобный дефект может негативно сказаться на водозащите гаджета.

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