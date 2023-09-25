В России создали морозостойкий клей для применения в Арктике

Российские учёные из РАН создали морозостойкий клей для Арктики.

Учёные из Уральского отделения Российской академии наук разработали клей, который остаётся прочным даже при очень низких температурах, вплоть до -70°C. Это важное достижение, учитывая активное развитие добычи нефти и газа в арктическом регионе.

Этот новый клей обладает уникальными свойствами благодаря оригинальному методу синтеза, который использует разнообразные отвердители. Он не только прочнее предыдущих разработок, но и имеет возможность использоваться как герметик и даже как самовосстанавливающееся покрытие, способное выдерживать морозы.