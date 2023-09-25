В России создали морозостойкий клей для применения в Арктике

В России создали морозостойкий клей для Арктики
Российские учёные из РАН создали морозостойкий клей для Арктики.
Учёные из Уральского отделения Российской академии наук разработали клей, который остаётся прочным даже при очень низких температурах, вплоть до -70°C. Это важное достижение, учитывая активное развитие добычи нефти и газа в арктическом регионе.
Этот новый клей обладает уникальными свойствами благодаря оригинальному методу синтеза, который использует разнообразные отвердители. Он не только прочнее предыдущих разработок, но и имеет возможность использоваться как герметик и даже как самовосстанавливающееся покрытие, способное выдерживать морозы.
Этот проект, известный как «эластичные морозостойкие эластомеры нового поколения», обещает быть важным для освоения арктических территорий и получил поддержку Российского фонда по фундаментальным исследованиям.