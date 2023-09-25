iPhone 15 Pro поступают покупателям с частицами пыли в камере

iPhone 15 Pro имеют новую титановую рамку, которая прочнее и легче нержавеющей, использовавшейся в прошлогодних моделях. Тем не менее долговечность смартфона ставится под сомнение, так как новые гаджеты приходят пользователям уже с недостатками.

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Некоторые покупатели жалуются, что в объективе камеры нового iPhone 15 Pro имеются частицы пыли. Другие же пользователи получают свои смартфоны с повреждённым или смещённым дисплеем. Также сообщалось о появлении отпечатков пальцев на боковых гранях девайсов.

Как видно на изображениях, частицы пыли находятся внутри объектива камеры, поэтому его невозможно очистить. Кроме того, на фото демонстрируется некачественная установка дисплея, а также царапины на рамке и даже на экране.

MobiDevices

MobiDevices

MobiDevices

MobiDevices

MobiDevices