Появилось фото лимитированной версии Huawei Mate 60 RS Ultimate Design

Лимитированная версия Huawei Mate 60 RS Ultimate Design показали на фото
В Сети появились первые фотографии лимитированной версии смартфона Huawei Mate 60 RS. Эксклюзивная модель отличается уникальным дизайном и высоким качеством материалов.
На фото видно, что смартфон получит двухсекционный дизайн, который отличает его от других моделей линейки Mate 60.
Особенностью новинки является использование прямых линий на задней панели, что придаёт устройству особый характер. Кроме того, на задней стороне расположена тройная камера в форме восьмиугольника.
Одним из интересных моментов является замена надписи «Porsche Design» на «Ultimate Design». Это подчёркивает эксклюзивность и особенность данной модели.
По информации от других источников, смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней. Также устройство поддерживает спутниковые звонки и имеет кодовое название ALN-AL10, что делает его аналогичным модели Huawei Mate 60 Pro+.