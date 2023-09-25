Появилось фото лимитированной версии Huawei Mate 60 RS Ultimate Design

В Сети появились первые фотографии лимитированной версии смартфона Huawei Mate 60 RS. Эксклюзивная модель отличается уникальным дизайном и высоким качеством материалов.

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На фото видно, что смартфон получит двухсекционный дизайн, который отличает его от других моделей линейки Mate 60.

Особенностью новинки является использование прямых линий на задней панели, что придаёт устройству особый характер. Кроме того, на задней стороне расположена тройная камера в форме восьмиугольника.

ITHome

Одним из интересных моментов является замена надписи «Porsche Design» на «Ultimate Design». Это подчёркивает эксклюзивность и особенность данной модели.