Выйдет ли из "спячки" индийский луноход

Индийская организация космических исследований (ISRO) будет продолжать попытки восстановить связь с посадочным модулем "Викрам" и шестиколесным, весом 26 кг, луноходом "Прагьян" миссии "Чандраян-3", которые находятся на спутнике Земли, еще две недели - до следующего лунного заката - 6 октября. Об этом сообщил журналистам глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх.

"Мы не знаем, когда он "проснется". Это может быть завтра, а может быть и в последний день лунного дня. Но мы стараемся. Если посадочный модуль и луноход "проснутся", это будет большим достижением", - цитирует РИА Новости слова Сомнатх изданию Hindustan Times.

Он отметил, что главной задачей для спускаемого модуля "Викрама" и лунохода "Прагьян" будет возвращение в строй после того, как они выдержат температуру в минус 200 градусов Цельсия, которая устанавливается на Луне в течение лунной ночи.

Лунная ночь - время суток на спутнике Земли, когда полностью отсутствует прямой солнечный свет. Длится она около 354 часов: это 14 земных суток и 18 часов.

Напомним: автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. А 23 августа Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны. Индийская организация космических исследований сообщила, что индийский луноход "Прагъян", выехал на поверхность спутника Земли.