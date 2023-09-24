На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

Фото: НАСА

© Роскосмос/Сергей Рязанский

Капсула, содержащая образцы с Бенну, отделилась от космического корабля, вошла в атмосферу Земли и опустилась на парашюте в штате Юта. Отделение капсулы произошло на высоте 102 000 км за четыре часа до посадки. После вхождения в атмосферу Земли капсула в 17:52 мск приземлилась на полигоне Пентагона в пустыне в 122 км от города Солт-Лейк-Сити.

OSIRIS-REx доставил на Землю примерно 250 грамм грунта c астероида. После приземления образцы отправят в космический центр НАСА в Хьюстоне.

10 мая аппарат 2021 года OSIRIS-REx запустил свои главные двигатели, набрал скорость около 1000 км/ч и началом двигаться к Земле. Аппарат дважды облетел Солнце внутри орбиты Венеры, а затем полетел к нашей планете.

Бенну, диаметр которого составляет 492 м, классифицируется как потенциально опасный астероид: его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву 1150 мегатонн тротила. Бенну имеет один из самых высоких рейтингов потенциальной опасности столкновения с нашей планетой.