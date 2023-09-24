Новая утечка Google Pixel 8 показала серьезные улучшения ИИ-камеры смартфона

Google собирается внедрить в свои грядущие смартфоны Pixel 8 усовершенствованные функции искусственного интеллекта, о чем свидетельствует рекламный видеоролик, опубликованный ресурсом 91Mobiles благодаря утечке Камилы Войцеховской (Kamila Wojciechowska).

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В видеоролике демонстрируется функция Magic Editor, которая позволяет пользователям манипулировать своими фотографиями и настраивать их, например, объединять несколько изображений, чтобы убедиться, что все улыбаются и смотрят в камеру. Также демонстрируется возможность перемещения объектов на фотографии, удаления фоновых объектов и изменения освещения для придания снимкам различного настроения.

Кроме того, в видеоролике показаны новые возможности ручного управления камерой, аналогичные настройкам зеркальных фотоаппаратов, позволяющие регулировать выдержку, ISO и фокусировку.