«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге представлены мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастика, современная проза, издания жанров нон-фикшн и new adult. Новый раздел доступен в приложении «VK Музыка», сообщили Sostav в компании, уточнив, что он также появится в приложении «ВКонтакте».

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«Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей — она будет обновляться каждые три месяца», — отметили в VK.

О планах VK выйти на рынок аудиокниг сообщалось в июне. Тогда компания вела переговоры с издательствами.

В конце 2022 году на рынок цифровых книг вышли крупные экосистемные игроки. В сентябре компания МТС запустила сервис цифровых книг «Строки», в декабре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс плюс» сервис «Букмейт». «Яндекс» также дистрибутирует аудиокниги в музыкальном приложении «Яндекс Музыка».

«VK Музыка» может стать вторым российским музыкальным сервисом с книжным контентом, писали ранее «Ведомости».