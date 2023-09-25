«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге представлены мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастика, современная проза, издания жанров нон-фикшн и new adult. Новый раздел доступен в приложении «VK Музыка», сообщили Sostav в компании, уточнив, что он также появится в приложении «ВКонтакте».
«Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей — она будет обновляться каждые три месяца», — отметили в VK.
О планах VK выйти на рынок аудиокниг сообщалось в июне. Тогда компания вела переговоры с издательствами.
В конце 2022 году на рынок цифровых книг вышли крупные экосистемные игроки. В сентябре компания МТС запустила сервис цифровых книг «Строки», в декабре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс плюс» сервис «Букмейт». «Яндекс» также дистрибутирует аудиокниги в музыкальном приложении «Яндекс Музыка».
«VK Музыка» может стать вторым российским музыкальным сервисом с книжным контентом, писали ранее «Ведомости».
По итогам первого квартала квартала 2023 года средняя месячная аудитория «VK Музыки» в России составила почти 41 млн человек.