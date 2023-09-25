Первому смартфону с Android исполнилось 15 лет

Пятнадцать лет назад, 23 сентября 2008 года, мир стал свидетелем появления на свет первого смартфона на платформе Android - HTC Dream, известного в США и некоторых странах Европы как T-Mobile G1. В то время как смартфоны только начинали завоевывать популярность среди потребителей, HTC Dream стал важной вехой в развитии мобильной индустрии.

© Ferra.ru

В отличие от iPhone, который был представлен годом ранее, HTC Dream оснащался 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, который выдвигался и открывал полноценную QWERTY-клавиатуру. Внутри у него находился процессор Qualcomm MSM7201A с графическим процессором Adreno 130, 192 МБ оперативной памяти и 256 МБ расширяемой внутренней памяти. Телефон был оснащен съемным аккумулятором емкостью 1150 мАч, что нечасто встречается в современных смартфонах.

Презентация этого революционного устройства состоялась на пресс-конференции в Нью-Йорке, где Google, T-Mobile и HTC совместно представили миру Android.