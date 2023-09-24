iPhone 15 Pro оказался одним из худших смартфонов Apple за последние годы

Видеоблогер Mrwhosetheboss на своем YouTube-канале опубликовал ролик, в котором он сравнил автономность новых iPhone 15 с другими смартфонами Apple.

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Блогер имитировал типичный сценарий использования устройств, включая просмотр TikTok, видеозвонки в Zoom, съемку на камеру и запуск игр. Все смартфоны работали без перерыва до полной разрядки аккумулятора.

Результаты теста оказались неожиданными. Самый слабый результат показал iPhone 14, проработавший всего 9 часов 2 минуты. За ним отключился новый iPhone 15 Pro, продержавшийся 9 часов 20 минут. Базовый iPhone 15 показал результат в 9 часов 57 минут.

Среди старших моделей лучше всего себя зарекомендовал iPhone 13 Pro Max, который продержался 11 часов 19 минут. Новый iPhone 15 Pro Max оказался немного лучше — он проработал 11 часов 41 минуту. Однако абсолютным лидером оказался iPhone 15 Plus, который отключился спустя 13 часов 19 минут беспрерывного использования.