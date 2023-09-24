iPhone 15 Pro оказался одним из худших смартфонов Apple за последние годы

Видеоблогер Mrwhosetheboss на своем YouTube-канале опубликовал ролик, в котором он сравнил автономность новых iPhone 15 с другими смартфонами Apple.
Блогер имитировал типичный сценарий использования устройств, включая просмотр TikTok, видеозвонки в Zoom, съемку на камеру и запуск игр. Все смартфоны работали без перерыва до полной разрядки аккумулятора.
Результаты теста оказались неожиданными. Самый слабый результат показал iPhone 14, проработавший всего 9 часов 2 минуты. За ним отключился новый iPhone 15 Pro, продержавшийся 9 часов 20 минут. Базовый iPhone 15 показал результат в 9 часов 57 минут.
Среди старших моделей лучше всего себя зарекомендовал iPhone 13 Pro Max, который продержался 11 часов 19 минут. Новый iPhone 15 Pro Max оказался немного лучше — он проработал 11 часов 41 минуту. Однако абсолютным лидером оказался iPhone 15 Plus, который отключился спустя 13 часов 19 минут беспрерывного использования.
Несмотря на то, что iPhone 15 Pro оказался одним из худших гаджетов Apple по автономности, показатель в 9 часов является хорошим, если сравнивать его с результатом устройств под управлением Android. В аналогичном тесте Mrwhosetheboss от 2022 года флагманы Google, Xiaomi и Samsung продержались от 6 до 8 часов.