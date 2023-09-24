Apple запретила использовать зарядку от Android на iPhone в целях безопасности

Фирменный магазин Apple в китайском городе Фушань рекомендовал пользователям iPhone 15 не заряжать новинку кабелями USB-C от Android-устройств, чтобы избежать перегрева и порчи смартфонов. Об этом сообщает китайское издание CNMO.

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Рекомендация магазина основана на различиях в расположении контактов USB-C, используемых в iPhone и смартфонах на Android. По словам представителей Apple Store в Фушане, использование кабеля Android может привести к перегреву устройства и его дальнейшей поломке из-за меньшего зазора между контактами проводов.

Вскоре в сети появились аналогичные предупреждения и от представителей других магазинов Apple в Китае. Пользователи сети считают, что эти предупреждения являются попыткой Apple стимулировать продажи фирменных зарядок, цена которых значительно выше, чем на кабели от других производителей.

Сама компания Apple пока никак не прокомментировала эти сообщения. Не исключено, что данные рекомендации носят локальный характер, так как все заявления о возможном перегреве поступали лишь из Китая.