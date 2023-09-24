В Японии могут создать первый в мире препарат для выращивания зубов

Сотрудники японского стартапа Toregem Biopharma, деятельность которого финансируется Киотским университетом, намерены примерно к 2030 году создать первый в мире препарат для выращивания зубов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Разрабатываемое лекарство должно воздействовать на зачатки зуба - образования из зубной ткани, которые находятся в ротовой полости. Эти зачатки могут формироваться в полноценные зубы, однако зачастую они прекращают развитие и со временем исчезают. Ожидается, что препарат будет подавлять действие белка, который останавливает процесс их развития, в результате чего сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.