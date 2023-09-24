Определена самая желанная модель в новой линейке iPhone 15

Редакция портала GSMArena провела опрос среди своих читателей и определила наиболее востребованную модель в новой линейке iPhone 15.

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Хуже всего пользователи оценили iPhone 15 Plus: 59,9% опрошенных вместо этой модели купили или купят смартфон под управлением Android. Приобрести новинку в первый день продаж согласились 6,7%. В случае, если отзывы на Plus-версию будут положительными, купить ее готовы 5,6%, тогда как 10,4% пользователей готовы были бы перейти на устройство, однако их отпугнула высокая стоимость. При этом 17,4% предпочли дальше использовать более старые модели iPhone.

Базовый iPhone 15 тоже не впечатлил фанатов Apple — 18% опрошенных отказались переходить на новинку, а для 10,1% читателей GSMArena эта покупка оказалась финансово неподъемной. Около 10,8% купят iPhone 15, основываясь на положительных отзывах, тогда как 14,5% оказались готовы купить новинку в первый день продаж. При этом 46,7% опрошенных выбрали устройства на базе Android.

Около 14,3% опрошенных оказались готовы купить новый iPhone 15 Pro в первый день продаж, а 11,3% готовы повременить и дождаться отзывов других покупателей. Для 16,4% желанный iPhone оказался не по карману, а 12,7% предпочли пользоваться более ранними моделями iPhone. Большая часть опрошенных (45,4%) пользуется или перейдет на Android и не рассматривает новинку к покупке.