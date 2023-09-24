Эксперты разрезали новый чехол для iPhone и изучили его под микроскопом

Эксперты портала iFixit, специализирующегося на ремонте гаджетов, провели подробный анализ нового чехла FineWoven для iPhone 15 с помощью микроскопа. Специалисты выделили ряд недостатков и преимуществ аксессуара.

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Авторы iFixit обнаружили, что ткань чехла состоит из очень тонких волокон толщиной около 6 микрон. Волокна переплетены в диагональном порядке, что придает ткани саржевый вид. Это делает FineWoven достаточно устойчивым к разрывам, но в то же время поверхность аксессуара довольно легко царапается.

Кроме того, iFixit проверили, как FineWoven реагирует на различные жидкости. Оказалось, что ткань не имеет водоотталкивающего покрытия и хорошо впитывает влагу. В ходе эксперимента экспертам удалось избавиться от следов кофе, но не от масляных пятен и следов соуса.

Наконец, iFixit разрезали чехол и выяснили, что аксессуар состоит из пяти слоев: из слоев FineWoven с внешней и внутренней стороны, пенного слоя для амортизации, жесткого пластикового слоя и магнитов для зарядки MagSafe.