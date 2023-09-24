В Испании нашли древнюю чашу для питья из мужского черепа и берцовую кость-инструмент

Ученые из Бернского университета и Университета Кордовы обнаружили в пещере Испании чашу, сделанную из черепа доисторического человека. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

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Археологи изучили человеческие кости из пещеры Мармолес, расположенной примерно в 70 километрах к юго-востоку от Кордовы. Пещера в разное время была заселена доисторическими людьми, ее изучают с 1930-х годов. Среди находок — человеческая берцовая кость, использовавшаяся в качестве инструмента, и чаша для питья, сделанная из черепа 35-50-летнего мужчины. В целом найденные здесь кости относятся к периоду между пятым и вторым тысячелетиями до нашей эры, — примерно от периода неолита до бронзового века.

Ученые предполагают, что некоторые кости были сломаны для извлечения костного мозга, ценного источника питательных веществ, в то время как другие, возможно, были преобразованы в инструменты или оружие или использованы для ритуалов.

Микроскопический анализ костей показал, что у многих из них есть признаки намеренного повреждения, возможно, с целью очистки от костного мозга и соскабливания для удаления остатков плоти. Судя по полировке и ямкам на частях берцовой кости, ее использовали как некий примитивный инструмент.