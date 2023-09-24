Ученые ищут способ вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии

За полвека, минувшие после вскрытия мавзолея знаменитого императора Цинь Шихуанди, ученые не тронули только гроб правителя, пишет РИА Новости.

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После прихода к власти правитель начал строительство монументальных сооружений. Сначала приступили к возведению Великой Китайской стены, потом Шихуанди приказал соединить каналом реки Сянцзян и Гуйцзян.

Все это потребовало колоссальных затрат. И, наконец, император начал постройку собственного мавзолея. За три десятилетия был построен мини-город с дворцами, садами, казармами и даже кладбищем.

Шихуанди был одержим идеей бессмертия, поэтому в его усыпальнице появилось все, что требуется для загробной жизни. Но в 210 году до н. э. император скончался. Ему не помогли пилюли с ртутью, которые прописали его лекари для достижения вечной жизни.

Утверждается, что в усыпальнице текут реки, в которых вместо воды - ртуть. И недавно ученые подтвердили этот факт: рядом с усыпальницей императора концентрация ртути превышает все допустимые нормы.