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Ученые ищут способ вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии

За полвека, минувшие после вскрытия мавзолея знаменитого императора Цинь Шихуанди, ученые не тронули только гроб правителя, пишет РИА Новости.

Ученые ищут способ вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии
© Российская Газета

После прихода к власти правитель начал строительство монументальных сооружений. Сначала приступили к возведению Великой Китайской стены, потом Шихуанди приказал соединить каналом реки Сянцзян и Гуйцзян.

Все это потребовало колоссальных затрат. И, наконец, император начал постройку собственного мавзолея. За три десятилетия был построен мини-город с дворцами, садами, казармами и даже кладбищем.

Шихуанди был одержим идеей бессмертия, поэтому в его усыпальнице появилось все, что требуется для загробной жизни. Но в 210 году до н. э. император скончался. Ему не помогли пилюли с ртутью, которые прописали его лекари для достижения вечной жизни.

Утверждается, что в усыпальнице текут реки, в которых вместо воды - ртуть. И недавно ученые подтвердили этот факт: рядом с усыпальницей императора концентрация ртути превышает все допустимые нормы.

Тайна гробницы великого Шихуанди остается нераскрытой. Ученые придумывают новые способы, чтобы обойти древние ловушки. Например, предлагают использовать мюоны - субатомные частицы. Они действуют как сверхточные рентгеновские лучи - позволяют заглядывать внутрь структуры, при этом не нарушая ее целостности.