Техногиганты США инвестируют в Таиланд $5 млрд

Таиланд находится на пороге крупных изменений в своей технологической индустрии.

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Премьер-министр страны Сеттха Тхависин после участия в Генеральной ассамблее ООН поделился новостью о том, что они ожидают инвестиций в размере не менее $5 млрд от таких гигантов, как Tesla, Google и Microsoft.

Согласно информации, полученной от Reuters, Тхависин провёл ряд переговоров с руководством вышеупомянутых компаний в Нью-Йорке. Отмечается, что Tesla намерена построить завод по производству электромобилей на территории Таиланда.

В свою очередь, Microsoft и Google планируют возвести центры обработки данных. Точные суммы инвестиций от каждой из компаний пока не раскрываются.