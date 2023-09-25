SpaceX анонсировала вывод на орбиту новой партии спутников Starlink

Американская компания SpaceX направит в космос очередную партию мини-спутников, предназначенных для формирования орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зарубежной фирмы.

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Согласно полученной информации, 25 сентября в 00:23 по Тихоокеанскому времени США (в 10:23 мск) с площадки в штате Калифорния стартует ракета-носитель Falcon 9. Для запуска летательного аппарата был выбран комплекс SLC-4E, расположенный на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил страны.

В сообщении указано, что всего на орбиту будут доставлены 21 мини-спутник. С мая 2019 года SpaceX направила в космос уже более пяти тысяч таких аппаратов, часть из которых вышла из строя или сбилась с заданного маршрута.

Сейчас на орбите остаются свыше 4,8 тыс. спутников, предназначенных для системы Starlink. При этом предстоящий запуск станет 42-м по счету в текущем году.