Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
«Вывод 22 спутников Starlink подтверждён», — говорится в сообщении.
Запуск был осуществлён со стартового комплекса на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения причин апрельской аварии.