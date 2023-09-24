Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Вывод 22 спутников Starlink подтверждён», — говорится в сообщении.

Запуск был осуществлён со стартового комплекса на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде.