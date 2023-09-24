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Названа дата выхода крупного обновления Windows

Компания Microsoft назвала дату выхода следующего крупного обновления Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

Названа дата выхода крупного обновления Windows
© Unsplash

На мероприятии Surface руководители корпорации рассказали, что версия 23H2 будет доступна для скачивания 29 сентября. В компании подчеркнули, что апдейт имеет большое количество новых функций — в частности, поддержку чат-бота Copilot на базе Bing Chat. По словам инженеров Microsoft, Copilot будет понимать контекст и более точно реагировать на запросы пользователя.

Также в новой версии встроенный менеджер файлов «Проводник» получит редизайн и нативную поддержку функции распаковки архивов. Приложение Windows Backup позволит создавать резервные копии данных и переносить их на новые компьютеры.

Кроме того, в обновлении Windows появится программа Ink Anywhere, которая будет поддерживать работу стилусов и прочих устройств рукописного ввода данных. Инструмент Snipping Tool («Ножницы») будет распознавать текст на изображениях и копировать его в буфер обмена.

Ранее стало известно, что разработчики ОС Windows 11 добавят в меню «Пуск» ссылки на часто посещаемые сайты. В Microsoft объяснили, что это поможет пользователям получить быстрый доступ к важным для них веб-страницам.

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