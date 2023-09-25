У владельцев iPhone сбросились настройки приватности после установки iOS 17

Ряд пользователей iPhone заметили интересную «фичу» после обновления на актуальную версию ОС — iOS 17. Оказывается, некоторые настройки конфиденциальности просто вернулись в дефолтное состояние без предупреждения.

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Первыми на сброс настроек пункта «Конфиденциальность и безопасность» обратили внимание два разработчика из Германии и Канады, работающие по общим псевдонимом Mysk.

Суд по всему, этот баг коснулся не всех владельцев iPhone, однако те, кто столкнулся с ним, отметили изменение важных пунктов настройки геолокации, а также сбора и передачи аналитики об использовании смартфона.

Если до обновления эти пункты были отключены, то после установки iOS 17 система вернула их в исходное состояние «включено». Наличие проблемы подтвердили пользователи X (бывший Twitter) и Mastodon.

Больше всего людей расстроило отсутствие какого-либо предупреждения от операционной системы об изменении ряда важных настроек. Геолокация, несмотря на заявления Apple о шифровании этих данных с помощью E2EE, может выдать места, которые вы регулярно посещаете.